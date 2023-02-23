Luan Capanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Capanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luan Capanni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luan Capanni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luan Capanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Capanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luan Capanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Capanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Capanni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Capanni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Capanni 29 Mayıs 2000 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Luan David Capanni Dias şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Capanni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luan Capanni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luan Capanni'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luan Capanni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/capannioficial/

Luan Capanni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luan Capanni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Luan Capanni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Capanni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Flamengo U20

31 Temmuz 2018 yılında Lazio U19

19 Ağustos 2019 yılında Milan U19

1 Temmuz 2020 yılında Milan

30 Ocak 2021 yılında Racing

30 Haziran 2021 yılında Milan

29 Temmuz 2021 yılında Viterbese

22 Ocak 2022 yılında Milan

23 Ocak 2022 yılında Grosseto

30 Haziran 2022 yılında Milan

20 Temmuz 2022 yılında CF Estrela

2 Kasım 2022 yılında Milan

1 Ocak 2023 yılında Arka Gdynia

Luan Capanni kimdir

Luan Capanni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Capanni şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Luan Capanni nereli

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