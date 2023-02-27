Luan Dobra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Dobra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Dobra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luan Dobra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luan Dobra 20 Ocak 2005 tarihinde Landsberg am Lech şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luan Dobra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vision Sportmanagement & Consulting yapmaktadır. Luan Dobra, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına - tarihinde katılmıştır. Luan Dobra'nin KF Drenica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luan Dobra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luan Dobra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luan Dobra şuan KF Drenica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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