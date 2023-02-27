Luan Dobra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Dobra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luan Dobra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luan Dobra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.