Luan Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luan Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luan Ferreira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luan Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luan Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Ferreira 23 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luan Ferreira dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Ferreira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazilsport yapmaktadır. Luan Ferreira, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luan Ferreira'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luan Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luan Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Luan Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2017 yılında Tubarão-SC

22 Mart 2018 yılında ABC FC

16 Ağustos 2018 yılında Santa Rita

3 Eylül 2018 yılında EC Vitória

22 Mart 2019 yılında Santa Rita

28 Mart 2019 yılında ABC FC

10 Temmuz 2019 yılında Santa Rita

16 Ocak 2020 yılında Sampaio Corrêa

13 Kasım 2020 yılında Ceará

27 Mayıs 2021 yılında Jacuipense-BA

25 Haziran 2021 yılında Paysandu SC

12 Ocak 2022 yılında Hercílio Luz-SC

10 Haziran 2022 yılında Confiança-SE

1 Eylül 2022 yılında Hercílio Luz-SC

17 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2023 yılında Suwon FC

Luan Ferreira kimdir

Luan Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Ferreira şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Luan Ferreira nereli

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