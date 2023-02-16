Luan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan 14 Mayıs 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luan Vinicius da Silva Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Luan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Luan'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luan08/

Luan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında São Paulo

Luan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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