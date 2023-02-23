Luan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan 31 Mayıs 1996 tarihinde Campo Grande şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luan Leite da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luan'nin Spartak Varna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Luan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Liefering

21 Temmuz 2017 yılında Sturm Graz

22 Ocak 2018 yılında SKN St. Pölten

30 Haziran 2018 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2018 yılında SKN St. Pölten

10 Temmuz 2021 yılında Ionikos Nikeas

1 Şubat 2022 yılında Admira Wacker

4 Temmuz 2022 yılında Lok. Plovdiv

7 Şubat 2023 yılında Spartak Varna

31 Mayıs 2023 yılında Lok. Plovdiv

Luan kimdir

Luan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC São Paulo, Corinthians São Paulo, Red Bull Brasil

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Luan nereli

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