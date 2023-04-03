Luan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.