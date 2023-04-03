Luan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luan 1 Ocak 2003 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luan Dias Farias şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luan'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Luan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Ferroviária U20
1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23
Luan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luan şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.
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