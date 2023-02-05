Luan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan 27 Mart 1993 tarihinde São José do Rio Preto şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luan Guilherme de Jesus Vieira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Luan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Luan'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luanguillherme/

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Luan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında América FC-SP

30 Ocak 2013 yılında Tanabi EC

8 Şubat 2013 yılında Catanduvense

26 Haziran 2013 yılında Grêmio U20

1 Ocak 2014 yılında Grêmio

1 Ocak 2020 yılında Corinthians

8 Ağu 2022 yılında Santos FC

31 Aralık 2022 yılında Corinthians

Luan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tanabi Esporte Clube (2012–2013)Grêmio Catanduvense de FutebolGrêmio

Brezilya takımında 20 numaralı formasıyla 26 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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