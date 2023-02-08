Luan Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Ribeiro 17 Haziran 1997 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luan Fernandes Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Ribeiro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Soccer yapmaktadır. Luan Ribeiro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 10 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Luan Ribeiro'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Luan Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luan Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luan Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2018 yılında Bragantino

10 Mayıs 2019 yılında Ponte Preta

Luan Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Ribeiro şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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