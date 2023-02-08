Luan Sales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Sales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Sales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Sales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Sales 23 Mayıs 2001 tarihinde Ribeirão das Neves şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luan Sales Do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Sales Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tiago Lenoir yapmaktadır. Luan Sales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına - tarihinde katılmıştır. Luan Sales'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Luan Sales Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luan Sales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luan Sales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Sales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Kasım 2020 yılında Flamengo U20

31 Aralık 2021 yılında Atlético-GO

13 Nisan 2022 yılında Aparecidense-GO

31 Aralık 2022 yılında Atlético-GO

Luan Sales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Sales şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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