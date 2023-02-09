Luan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Silva 26 Şubat 1999 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luan Silva dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Silva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Luan Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına - tarihinde katılmıştır. Luan Silva'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luan Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luan Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luan Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mayıs 2019 yılında Palmeiras

1 Mart 2022 yılında EC Vitória

Luan Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Silva şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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