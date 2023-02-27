Luan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Silva 23 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luan da Silva Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Silva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Star Agency yapmaktadır. Luan Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luan Silva'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luan Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luan Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luan Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2020 yılında Avaí FC

1 Ocak 2022 yılında Pouso Alegre

1 Temmuz 2022 yılında São Caetano

7 Ocak 2023 yılında Hegelmann

Luan Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Silva şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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