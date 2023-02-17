Lubambo Musonda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubambo Musonda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lubambo Musonda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lubambo Musonda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lubambo Musonda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubambo Musonda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lubambo Musonda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lubambo Musonda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lubambo Musonda 1 Mart 1995 tarihinde Lusaka şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lubambo Musonda Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Lubambo Musonda, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 16 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Lubambo Musonda'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lubambo Musondaboyu ve yaşı kaç

Lubambo Musonda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lubambo Musonda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Lubambo Musonda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lubambo Musonda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Power Dynamos FC

10 Ağu 2014 yılında Ulisses

5 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

17 Temmuz 2015 yılında Gandzasar

19 Ocak 2019 yılında Slask Wroclaw

16 Ağu 2021 yılında AC Horsens

Lubambo Musonda kimdir

Lubambo Musonda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lubambo Musonda şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Lubambo Musonda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Zambiya takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 2 gol atmıştır.

Zambiya U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Zambiya U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Lubambo Musonda nereli

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