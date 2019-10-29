Lübnan Başbakanı Hariri istifa ediyor

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, istifa edeceğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, hükümetinin istifasını Devlet Başkanı Michel Aoun'a sunmak için Baabda'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayına gideceğini söyledi.

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı 13 gün önce başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler bugün de devam etti. Protestocular, yolsuzluğa karışmakla suçladıkları hükümet üyelerinin istifasını talep ediyor.

Kaynak: İHA