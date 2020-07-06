Lübnan Dışişleri Bakanı Hitti, İtalya'da temaslarda bulundu

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile Roma'da görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin Lübnan için hassas bir dönemde gerçekleştiğine vurgu yapılarak "Görüşme, Lübnan'ın istikrarı, güvenliği ve refahına yönelik İtalya'nın desteğinin teyit edilmesine, ayrıca ikili ve bölgesel konuların ele alınmasına olanak sağladı." ifadesi kullanıldı.



Bakan Di Maio'nun, mevcut zorlukların üstesinden gelmek, ekonomiyi canlandırmak ve Lübnan halkının meşru isteklerini karşılamak için Lübnan Başbakanı Hassan Diyab tarafından yürütülen reform sürecine İtalya'nın desteğinin devam edeceğini söylediği aktarıldı.

Görüşmede, Di Maio'nun ülkesinin İtalyan İkili Askeri Misyonu (MIBIL) ile Lübnan’ın güvenliğine katkıda bulunduğunu hatırlattığı, aynı zamanda Lübnan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ndeki (UNIFIL) İtalyan taahhüdünün kararlılıkla sürdüğünü teyit ettiği belirtildi.



İki bakanın ayrıca Suriye krizi ve İsrail-Filistin barış sürecini de ele aldıkları bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık açıklamasında, Hitti'nin Kovid-19 acil durumunun ardından Avrupa’ya ilk ziyaretini Roma’ya yaptığı hatırlatıldı.



Lübnan Dışişleri Bakanı Hitti, Di Maio ile görüşmesinin ardından Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile de bir araya geldi. Bu görüşmeye ilişkin Twitter'da bir paylaşımda bulunan Guerini, İtalyan ordusunun 40 yılı aşkındır Lübnan halkını desteklediğini, bu desteğin süreceğini kaydetti.





Kaynak: AA