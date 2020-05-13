Lübnan, ekonomik krizin çözümü için IMF ile müzakerelere başladı

BEYRUT (AA) - Lübnan hükümeti, ülkede son 30 yılda yaşanan en büyük ekonomik krize karşı geçen ay duyurduğu "ekonomik kurtarma planını" ele almak üzere Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelerin başladığını bildirdi.

Lübnan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, pazartesi günü IMF'nin temsilcileri ile yapılan hazırlık görüşmelerinin ardından bugün resmi müzakerelerin başladığı belirtildi.

Maliye Bakanı Gazi Vezni'nin, IMF ile müzakereleri yönettiğine işaret edilen açıklamada, Lübnan heyetinin Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık temsilcilerinden oluştuğu kaydedildi.

IMF ile müzakerelerin video konferans yöntemiyle yapıldığı aktarılan açıklamada, Maliye Bakanı Vezni'nin şu sözlerine yer verildi:

"Lübnan hükümeti ile IMF, ülke ekonomisini doğru sürece konumlandıracak anlaşmaya varmayı hedefleyen görüşmelerin ilk aşamasını başarıyla tamamladı. İlk aşamadan aldığımız ön izlenimler bizleri rahatlattı. Bundan sonraki sürecin de aynı şekilde yapıcı geçmesini bekliyoruz."

- Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Başbakan Hassan Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü açıklamıştı.

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle ocak ayında kurulan Diyab hükümeti, reformlar ve biriken devlet borçlarını yapılandırmayı öngören ekonomik kurtarma planını 29 Nisan'da oy birliğiyle onaylamıştı.

Hükümet planı, Lübnan'a destek için Fransa'da 2 yıl önce düzenlenen CEDRE konferansı sırasında vadedilen düşük faizli kredinin yanı sıra gelecek 5 yıl içinde IMF'den 10 milyar dolar kredi alınmasını hedefliyor.

Kaynak: AA