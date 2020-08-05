Lübnan Sağlık Bakanı duyurdu! Beyrut'taki patlamada ölenlerin sayısında artış

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan Beyrut'ta dün meydana gelen patlamaya ilişkin son bilançoyu açıkladı.

Sağlık Bakanı, televizyonda yayınlanan açıklamasında, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve enkaz altında onlarca da kayıp var." dedi.

"KÖPRÜDEN UZAK DURUN"

Öte yandan, Beyrut Valisi Mervan Abbud da gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği yerin yakınındaki Charles Helu Köprüsü'nde çatlaklar oluştuğu yönünde bilgilerin geldiğini söyledi.

Abbud, vatandaşlardan köprüden uzak durmalarını istedi.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANI HAMAD HASAN'IN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin akşam saatlerinde yapılan açıklamada ölü sayısının 113'e yükseldiği belirtilmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yaptığı basın açıklamasında, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı ve enkaz altında onlarca da kayıp var." bilgisini paylaşmıştı

Yaralıları hızlı bir şekilde tedavi etmek için sahra hastanelerini hizmete sokma konusunda anlaştıklarını kaydeden Hasan, Bakanlığın söz konusu hastanelerin yerleştirileceği alanların belirlenmesini talep ettiğini ve ordunun yönetimine güvendiklerini belirtmişti.

Ortak bağış yönetimine karşı olmadıklarını ancak ülkelerin yardım olarak sundukları sahra hastanelerin teslim alınmasının Bakanlığın yetkisi dahilinde olduğuna işaret eden Bakan Hasan, yardımların havalimanından Sağlık Bakanlığı'na ordunun gözetimi altında yönlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Lübnan Kızılhaçı, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının 4 bine yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Beyrut'taki patlamanın korkunç bilançosu! Onlarca ölü, binlerce yaralı var

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama meydana geldi!