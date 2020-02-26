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Lübnan’da 2. korona virüs vakası

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 2. korona virüs vakasının doğrulandığı açıklandı.

Lübnan’da 2. korona virüs vakası

Almanya'da korona virüs vaka sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 2. korona virüs vakasının doğrulandığı açıklandı. Enfekte olan kadının İran ziyareti dönüşü karantina altına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, virüs tespit edilen kadının geçtiğimiz hafta Lübnan'a geldiği ifade edildi.

Kaynak: İHA




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