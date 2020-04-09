Lübnan’da alınan korona önlemleri 2 hafta uzatıldı

Lübnan'da korona virüs salgınına karşı alınan önlemler 2 hafta daha uzatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Lübnan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin 2 hafta daha uzatıldı. Lübnan Bilgi Bakanı Manal Abdel Samad, yaptığı açıklamada korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerin 26 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklarken, Lübnan geçtiğimiz ay ulusal acil durum ilan etmişti. Lübnan'da akşam 19:00 ile sabah 05:00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanırken, gıda, ilaç, ulaşım dışındaki birçok şirket kapatıldı.

Lübnan'da toplam korona virüs vakası 582'ye, hayatını kaybedenler ise 19'a ulaştı.

Kaynak: İHA