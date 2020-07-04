Lübnan'da "ekonomik kriz" nedeniyle iki günde 4 kişi intihar etti

BEYRUT (AA) - Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle son 2 günde 4 kişi intihar etti.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, ekonomik sebeplerden ötürü bugün başkent Beyrut ve güneydeki Sur kentinde 2 kişi intihar etti.

Sur kenti sakinlerinden Halid Yusuf isimli vatandaş, mevcut krizin yol açtığı hayat pahalılığı nedeniyle silahla canına kıyarken, Beyrut'taki diğer bir kişi evinin balkonundan atlayarak yaşamını yitirdi.

Dün de Beyrut ve güneydeki Sayda kentinde 2 Lübnanlı, ekonomik sebeplerden dolayı intihar etmişti.

- Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem gördü.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ederken, birkaç aydan beri yükselişe geçen karaborsadaki kurda ise bugün 84 dolara denk geliyor.

Temel gıda maddelerinin çoğunlukla karaborsadaki kur odaklı ithalata dayalı olması nedeniyle alım gücünün de buna bağlı olarak düştüğü Lübnan'da, protesto eylemleri devam ediyor.

Kaynak: AA