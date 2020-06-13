Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın farklı bölgelerinde doların yükselişi nedeniyle Merkez Bankası ve hükümet karşıtı gösteriler düzenlenirken, çıkan olaylarda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkede devam eden ekonomik krizin etkileri sonucu doların iki günde 4 bin Lübnan lirasından 6 bin liranın üzerine çıkmasının ardından başlayan protestolar ikinci gününde devam ediyor.

Başkent Beyrut'un yanı sıra Trablusşam, Sayda, Sur, Beka ve diğer bölgelerde akşam saatlerinden itibaren yolları kapatarak eylemlerine başlayan protestocular, ekonomik krize çözüm bulmamakla suçladıkları hükümeti ve piyasaya döviz sürmemekle suçladıkları Merkez Bankası'na tepki gösteriyor.

Beyrut'un Hamra Caddesi'nde bulunan Merkez Bankası ve şehir merkezindeki Riyad Sulh Meydanı'nda akşam saatleri itibarıyla toplanan onlarca eylemci, bankacılık sisteminin değişmesi talebiyle "Bankacılık rejimi düşsün" şeklinde sloganlar attı.

Riyad Sulh Meydanı'nda bazı iş yerlerini ateşe veren eylemciler de güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde de valilik binasının önünde toplanan göstericiler, yerel para birimi Lübnan lirasının değer kaybetmesi ve artan işsizliğin oluşturduğu hayat pahalılığına tepki gösterdi.

- 10 kişi yaralandı

Göstericilerin valilik binasına taşlarla saldırması üzerine güvenlik güçleri, biber gazı kullanarak göstericileri dağıttı.

Eylemciler, taşıdıkları Lübnan bayrakları eşliğinde sık sık "devrim" sloganları atıyor.

Lübnan Kızılhaç Örgütü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trablusşam kentindeki gösterilerde şu ana kadar 9, Beyrut'taki Riyad Sulh Meydanı'nda ise bir kişinin yaralandığını belirtti.

- Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen bugün itibariyle karaborsada 4500 liranın üzerinde işlem görüyor.

Başbakan Hassan Diyab da ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın, tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü belirtmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA