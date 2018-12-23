Lübnan’da hükümet karşıtı protesto

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya gelen yüzlerce kişi, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti.

Ülkede yaşanan fakirlikten ve hükümetin ekonomi politikalarından şikayetçi olan yüzlerce Lübnanlı, başkent Beyrut'ta bir araya geldi. Hükümet binaları yakınlarında protesto gerçekleştiren vatandaşlar, Lübnan bayrakları sallayarak dövizler taşıdı. Hükümetin düşmesini istedikleri yönde sloganlar atan kalabalık içerisinde "sarı yelekli" kişilerin olması ise dikkat çekti.

Öte yandan, güvenlik güçleri kalabalığı kısa sürede dağıttı. Sosyal medya üzerinden organize edilen eylem uzun soluklu olmadı.

Kaynak: İHA