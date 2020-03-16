Lübnan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti.

Lübnan hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak kararları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın başkanlığında 4 saat süren toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Diyab, toplantının ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bizler sağlık konusunda olağanüstü hal yaşıyoruz. Bu nedenle hükümet, 29 Mart'a kadar ülkede olağanüstü hal ilan ediyor." dedi.

Lübnanlıların bu dönemde daha çok dayanışmaya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Diyab, tüm vatandaşları seferberliğe davet ettiğini söyledi.

Salgına karşı aldıkları tedbirler bağlamında eğlence merkezlerinin 10 gün önce, kafe ve lokantaların da birkaç gün önce kapatıldığını hatırlatan Diyab, ayrıca özel ve kamu kurumlarındaki yöneticilerden de çalışan sayısını en aza düşürmesini istediklerini kaydetti.

Başbakan Diyab, "Başvurduğumuz tedbirler, anayasaya dayalı en üst seviyedeki tedbirlerdir. Lübnan tarihinde bu denli tedbir hayata geçirilmemiştir." diye konuştu.

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed da seferberlik kapsamında bugünden itibaren 29 Mart'a kadar geçerli olacak kararları kamuoyuyla paylaştı.

Koronavirüsten korunmak amacıyla zaruri bir durum olmadığı sürece vatandaşların evden çıkmaması gerektiğini belirten Abdussamed, ülkedeki Birleşmiş Milletler gücü, diplomatik temsilcilikler ve kargo seferleri haricinde hava, kara ve deniz limanlarının 18-29 Mart tarihleri arasında kapalı tutulacağını aktardı.

Bu süre zarfında kamu kurumlarının yanı sıra belediyeler ve kamu ile özel eğitim kurumlarının kapalı olacağına dikkati çeken Abdussamed, bankalar, ulaşım ve gıda sektörü dışındaki özel firma, kuruluş ve işletmelerin de kapalı olacağını ifade etti.

Salgın tedavisinde veya önlenmesinde kullanılacak ithal tıbbi malzemelerden 2 ay süreyle gümrük vergisi alınmayacağını belirten Abdussamed, söz konusu ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarca belirleneceğini söyledi.

- Lübnan'daki son durum

Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, ülkede Kovid-19 vakasının 99 olduğunu ve 3 kişinin söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan, dünyayı saran Kovid-19 salgınıyla da mücadele ediyor.

Kaynak: AA