Gelinim Mutfakta atom dana tarifi | Atom dana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Balık Temizleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Balık Temizleme İşçisi Maaşları ve İş İlanlarıKumarhane'de şaşırtan uyarı: "İçeri girerken maskeyi çıkarın, sizi tanıyalım"Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Mahya Kiremidi ne demek, TDK'ya göre Mahya Kiremidi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıİstanbul Tuzla'da şaşkına çeviren görüntüler! Cadde köpükle kaplandı, görenler cep telefonuna sarıldıGZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Dış Lastik Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Dış Lastik Tamircisi Maaşları ve İş İlanları
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Lübnan'da ortalık karıştı! Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerine ateş açıldı: 4 ölü, 20 yaralı

Lübnan'da ortalık karıştı! Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerine ateş açıldı: 4 ölü, 20 yaralı

Lübnan'da geçtiğimiz yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakimin yerine başka bir hakimin atanması için adalet sarayı önüne doğru yürüyüş için toplanan Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerine bazı binaların üzerinden açılan ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Lübnan'da ortalık karıştı! Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerine ateş açıldı: 4 ölü, 20 yaralı

Edinilen bilgilere göre Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı. Yürüyüşe geçen göstericiler Et-Tayyuna mevkiine geldiği anda bazı binaların üzerinden açılan ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olay, Beyrut'ta gerginlik ve büyük korkuya yol açtı.

Lübnan'da ortalık karıştı! Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerine ateş açıldı: 4 ölü, 20 yaralı

SİLAH SESLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösü ile Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi destekçilerinin yoğunlukta olduğu Fırın Şubbak bölgesinde yaşanan olayın ardından silah sesleri gelmeye devam ediyor.

Lübnan'da ortalık karıştı! Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerine ateş açıldı: 4 ölü, 20 yaralı

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybetti. 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Lübnan'da ortalık karıştı! Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerine ateş açıldı: 4 ölü, 20 yaralı

Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanlar, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanmasının ısrarı üzerine oluşan gerginlik nedeniyle dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.

Lübnan'da ortalık karıştı! Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerine ateş açıldı: 4 ölü, 20 yaralı Lübnan'da ortalık karıştı! Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerine ateş açıldı: 4 ölü, 20 yaralı Lübnan'da ortalık karıştı! Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerine ateş açıldı: 4 ölü, 20 yaralı Lübnan'da ortalık karıştı! Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerine ateş açıldı: 4 ölü, 20 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT