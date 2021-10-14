Lübnan'da ortalık karıştı! Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerine ateş açıldı: 4 ölü, 20 yaralı

Edinilen bilgilere göre Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı. Yürüyüşe geçen göstericiler Et-Tayyuna mevkiine geldiği anda bazı binaların üzerinden açılan ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olay, Beyrut'ta gerginlik ve büyük korkuya yol açtı.

SİLAH SESLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösü ile Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi destekçilerinin yoğunlukta olduğu Fırın Şubbak bölgesinde yaşanan olayın ardından silah sesleri gelmeye devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybetti. 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanlar, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanmasının ısrarı üzerine oluşan gerginlik nedeniyle dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.