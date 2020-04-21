Lübnan'da silahlı saldırı sonucu öldürülen 9 kişinin cesedi bulundu

BEYRUT (AA) - Lübnan'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülen 5'i Suriyeli 9 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, başkent Beyrut'un güneybatısında yer alan Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Baaklin beldesinde silahlı saldırı sonucu öldürülen 9 kişinin cesedine ulaşıldı.

Beldenin farklı noktalarında bulunan "korkunç cinayetin" kurbanlarından 5'inin Suriyeli olduğu öğrenildi. Öldürülenler arasında bir de kadın olduğu kaydedildi.

Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre Başbakan Hassan Diyab, öğleden sonra gerçekleşen "korkunç cinayeti" şiddetle kınadı.

Kurbanların ailelerine taziyelerini ileten Diyab, olayla ilgili detayların ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA