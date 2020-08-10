Lübnan'da sular durulmuyor! Hükümet istifa etti

Reuters'in son dakika haberine göre Lübnan Sağlık Bakanı, yaptığı açıklamada Başbakan Hassan Diyab'ın istifa ettiğini duyurdu. Diyab'ın istifasını kısa sürede vereceği öğrenildi.

Lübnan’da meydana gelen patlamanın ardından başlayan hükümet karşıtı protestoların sonucunda hükümet istifasını sunduğunu duyurdu. Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, kabine toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Tüm hükümet istifa etti” dedi.

Hassan, Başbakan'ın istifaları Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gideceğini aktardı.

Bugüne kadar Lübnan'da başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından 6 milletvekili ve çok sayıda bakan istifa etmişti.

İSTİFA EDEN BAKANLAR

Bugün istifalarını veren bakanlar ise bunlar:

-Maliye Bakanı Gazi Vezni

-Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed,

-Çevre Bakanı Damianos Kattar

-Adalet Bakanı Mari Kloud Necm

-Sağlık Bakanı

- Başbakan Hasan Diyab

BEYRUT'TAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.