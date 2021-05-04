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Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı yapıldı

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), tarafından Ramazan programı kapsamında Lübnan'da Suriyeli ve Filistinli mültecilerin de aralarında bulunduğu yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapıldı.

Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı yapıldı

Türk yardım kuruluşu Fetih-Der'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sercan Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik sorunlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi geçim sıkıntısının yaşandığı Lübnan'da öncelikli ihtiyaç sahiplerine Türk hayırseverlerin bağışlarını ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Birkaç günlük programları çerçevesinde başkent Beyrut'taki Filistinli mültecilere, Beka bölgesindeki Arsal beldesinde yaşayan Suriyeli mültecilere ve güneydeki Ketermaya bölgesinde yaşayan Lübnanlı ailelere ulaştıklarını aktaran Bakır, toplamda 500'den fazla aileye gıda kumanyası dağıttıklarını ifade etti.

Bakır, ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da insani yardım ihtiyaçlarının artışına tanıklık ettiklerini dile getirdi.

ÜLKEDEKİ EKONOMİK KRİZ VE MÜLTECİLER

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı belirtiliyor.

BM'ye bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırma da Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı yapıldı

Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı yapıldı

Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı yapıldı

Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı yapıldı

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