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Lübnan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lübnan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lübnan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Lübnan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Lübnan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lübnan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lübnan Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz kıyısında bir Arap ve Orta Doğu ülkesidir. Tarihteki Fenike uygarlığının vatanı Lübnan ve kıyılarıdır. Kuzeyinde ve doğusunda Suriye, güneyinde İsrail yer alır.Oldukça engebeli olan yüzey şekillerinin ana çizgilerini Lübnan dağları (Cebelilübnan) belirler.

Lübnan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Lübnan 4822000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 121. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00062 olduğu görülmektedir.

Lübnan'ın Müslüman Nüfus sayısı 2,504,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 59,3 olarak rakamlara yansımıştır.

Lübnan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lübnan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lübnan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Lübnan'ın yüz ölçümü 10164 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Lübnan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 170  km²    Karasal Alan : 10230 km²

Lübnan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lübnan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lübnan'ın Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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