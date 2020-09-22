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Lübnan’nda yeniden patlama sesleri

Lübnan'ın güneyindeki Ain Qana kasabasında, henüz sebebi öğrenilemeyen bir patlama meydana geldi.

Lübnan'ın güneyindeki Ain Qana kasabasında sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Kasabadaki sakinler panik yaşadı. Lübnan'ın Ain Qana kasabasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kasaba dumanla kaplandı. Yerel kaynaklara göre, bölgede şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın sonucu ölü veya yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı. Kasabadaki sakinler duman ve patlama sesi nedeniyle panik yaşadı. Bazı vatandaşların evlerinden tahliye edildiği kaydedildi.

Lübnan’nda yeniden patlama sesleri

 

Berna Akkaya
Editör


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