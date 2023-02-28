Lubomir Belko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubomir Belko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lubomir Belko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lubomir Belko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lubomir Belko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubomir Belko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lubomir Belko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubomir Belko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lubomir Belko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lubomir Belko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lubomir Belko 4 Şubat 2002 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Ľubomír Belko şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lubomir Belko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 1 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Lubomir Belko'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lubomir Belko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lubomir_belko/

Lubomir Belko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lubomir Belko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Lubomir Belko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lubomir Belko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında MSK Zilina U19

1 Haziran 2020 yılında MSK Zilina

Lubomir Belko kimdir

Lubomir Belko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lubomir Belko şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Lubomir Belko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lubomir Belko nereli

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