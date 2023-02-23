Lubomir Satka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubomir Satka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lubomir Satka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lubomir Satka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lubomir Satka 2 Aralık 1995 tarihinde Ilava şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Ľubomír Šatka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lubomir Satka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CM Sports Management LTD yapmaktadır. Lubomir Satka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lubomir Satka'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lubomir Satka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lubomirsatka/

Lubomir Satka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lubomir Satka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lubomir Satka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lubomir Satka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mayıs 2012 yılında Newcastle U18

25 Mart 2014 yılında Newcastle

29 Ocak 2016 yılında York City

29 Şubat 2016 yılında Newcastle

9 Ocak 2017 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2017 yılında Newcastle

1 Temmuz 2017 yılında Dunajska Streda

19 Temmuz 2019 yılında Lech Poznan

Lubomir Satka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lubomir Satka şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lubomir Satka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dubnica (-2012), Newcastle United (2012-2014)

Slovakya takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 0 gol atmıştır.

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