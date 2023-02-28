Lubos Kamenar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubos Kamenar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lubos Kamenar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lubos Kamenar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lubos Kamenar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubos Kamenar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lubos Kamenar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubos Kamenar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lubos Kamenar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lubos Kamenar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lubos Kamenar 17 Haziran 1987 tarihinde Trnava şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Ľuboš Kamenár şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lubos Kamenar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lubos Kamenar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 29 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lubos Kamenar'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lubos Kamenar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lubos Kamenar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lubos Kamenar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lubos Kamenar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Spartak Trnava

1 Temmuz 2005 yılında Artmedia Brat.

2 Temmuz 2009 yılında FC Nantes

26 Ocak 2011 yılında Sivasspor

30 Haziran 2011 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2011 yılında Sparta Prag

20 Ocak 2012 yılında FC Nantes

21 Ocak 2012 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2012 yılında FC Nantes

31 Ağustos 2012 yılında Celtic

18 Ocak 2013 yılında FC Nantes

27 Şubat 2013 yılında ETO FC Győr

22 Temmuz 2015 yılında Spartak Trnava

1 Temmuz 2016 yılında Slask Wroclaw

4 Temmuz 2017 yılında Vasas FC

20 Temmuz 2018 yılında Mlada Boleslav

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2019 yılında FC Petrzalka

29 Ocak 2020 yılında Spartak Trnava

Lubos Kamenar kimdir

Lubos Kamenar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lubos Kamenar şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Spartak Trnava (bis 2003)

Lubos Kamenar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya takımında 12 numaralı formasıyla 11 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lubos Kamenar nereli

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