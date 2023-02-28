Lubos Prazenka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubos Prazenka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lubos Prazenka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lubos Prazenka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lubos Prazenka 20 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Luboš Praženka şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lubos Prazenka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lubos Prazenka'nin AS Trencin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Lubos Prazenka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lubos Prazenka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında AS Trencin U19
1 Ocak 2023 yılında AS Trencin
Lubos Prazenka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lubos Prazenka şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Lubos Prazenka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovakya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.
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