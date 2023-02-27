Luca Alverdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Alverdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luca Alverdi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luca Alverdi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luca Alverdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Alverdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luca Alverdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Alverdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Alverdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Alverdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Alverdi 17 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur.  Lüksemburg uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Alverdi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Alverdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Alverdi'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Alverdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Alverdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Luca Alverdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Alverdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Rodange 91

1 Temmuz 2021 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2022 yılında UN Käerjeng 97

30 Haziran 2023 yılında Differdange 03

Luca Alverdi kimdir

Luca Alverdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Alverdi şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luca Alverdi nereli

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