Luca Andronache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Andronache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Andronache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Andronache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Andronache 26 Temmuz 2003 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Luca Cristian Andronache şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Andronache Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Andronache, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Andronache'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luca Andronache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Andronache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Andronache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Andronache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında FC Viitorul U19

5 Ocak 2021 yılında FC Viitorul

Luca Andronache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Andronache şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Luca Andronache Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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