Luca Banu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Banu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Banu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Banu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Banu 31 Ocak 2005 tarihinde Constanța şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Luca Nicolae Banu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Banu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Banu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Banu'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Banu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Banu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Banu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Banu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

Luca Banu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Banu şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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