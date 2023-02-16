Luca Bendel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Bendel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Bendel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Bendel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Bendel 13 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Bendel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Luca Bendel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Bendel'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Bendel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Bendel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Bendel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Bendel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Halle U19

1 Temmuz 2022 yılında Hallescher FC

Luca Bendel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Bendel şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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