Luca Bodri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Bodri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Bodri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Bodri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Bodri 8 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Bodri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına - tarihinde katılmıştır. Luca Bodri'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Bodri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Bodri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Bodri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Bodri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Bodri şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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