Luca Boggemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Boggemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Boggemann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Boggemann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Boggemann 11 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Boggemann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Boggemann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück U19 futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Boggemann'nin VfL Osnabrück U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Boggemann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Boggemann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luca Boggemann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Boggemann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Osnabrück U17

1 Temmuz 2021 yılında Osnabrück U19

Luca Boggemann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Boggemann şuan VfL Osnabrück U19 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VfL Osnabrück

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.