Luca Bolay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Bolay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Bolay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Bolay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Bolay 25 Temmuz 2002 tarihinde Leonberg şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Bolay Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lokurlu yapmaktadır. Luca Bolay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luca Bolay'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luca Bolay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Bolay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Bolay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Bolay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2019 yılında Karlsruhe U19

7 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe

8 Temmuz 2021 yılında Nürnberg II

30 Haziran 2022 yılında Karlsruhe

1 Ocak 2023 yılında Waldh. Mannheim

Luca Bolay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Bolay şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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