Luca Chatelain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Chatelain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Chatelain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Chatelain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Chatelain 23 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Chatelain Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Chatelain, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Chatelain'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Chatelain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Chatelain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Chatelain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Chatelain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2019 yılında Stade-Lausanne

15 Ocak 2021 yılında FC Vignoble

7 Temmuz 2021 yılında FC Bulle

Luca Chatelain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Chatelain şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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