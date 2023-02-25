Luca Crosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Crosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Crosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Crosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Crosta 23 Şubat 1998 tarihinde Milano şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Crosta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Icon Football Management yapmaktadır. Luca Crosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luca Crosta'nin FK Dinamo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luca Crosta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucacrosta_23/

Luca Crosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Crosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Crosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Crosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Milan U19

6 Temmuz 2016 yılında Cagliari U19

1 Mart 2017 yılında Cagliari

17 Temmuz 2018 yılında Olbia

30 Ocak 2019 yılında Cagliari

31 Ocak 2019 yılında AS Livorno

30 Haziran 2019 yılında Cagliari

19 Temmuz 2019 yılında Olbia

30 Ocak 2020 yılında Cagliari

31 Ocak 2020 yılında Renate

31 Ağustos 2020 yılında Cagliari

5 Ekim 2020 yılında Alessandria

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında PASA Irodotos

1 Şubat 2023 yılında FK Dinamo

Luca Crosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Crosta şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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