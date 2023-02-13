Luca De La Torre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca De La Torre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca De La Torre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca De La Torre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca De La Torre 23 Mayıs 1998 tarihinde San Diego, California şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca De La Torre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Field Management yapmaktadır. Luca De La Torre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca De La Torre'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Luca De La Torre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/delatorreluca

http://www.instagram.com/lucadelatorre_8/

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Luca De La Torre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luca De La Torre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luca De La Torre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca De La Torre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında San Diego Surf

1 Temmuz 2013 yılında FC Fulham Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2016 yılında Fulham U21

1 Temmuz 2017 yılında Fulham

6 Ağu 2020 yılında Heracles Almelo

8 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo

Luca De La Torre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca De La Torre şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luca De La Torre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nomads Youth Soccer Club (2011-2012), San Diego Surf (2012-2013), Fulham (2013-2016)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 14 numaralı formasıyla 2 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 20 numaralı formasıyla 30 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

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