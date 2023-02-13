Luca De La Torre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca De La Torre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luca De La Torre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luca De La Torre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Luca De La Torre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca De La Torre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca De La Torre

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca De La Torre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca De La Torre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca De La Torre 23 Mayıs 1998 tarihinde San Diego, California şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,İspanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca De La Torre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Field Management yapmaktadır. Luca De La Torre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca De La Torre'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Luca De La Torre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/delatorreluca

http://www.instagram.com/lucadelatorre_8/

Luca De La Torreboyu ve yaşı kaç

Luca De La Torre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luca De La Torre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luca De La Torre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca De La Torre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında San Diego Surf

1 Temmuz 2013 yılında FC Fulham Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2016 yılında Fulham U21

1 Temmuz 2017 yılında Fulham

6 Ağu 2020 yılında Heracles Almelo

8 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo

Luca De La Torre kimdir

Luca De La Torre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca De La Torre şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nomads Youth Soccer Club (2011-2012), San Diego Surf (2012-2013), Fulham (2013-2016)

Luca De La Torre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 14 numaralı formasıyla 2 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 20 numaralı formasıyla 30 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luca De La Torre nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Toni Fuidias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Fuidias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Toni Fuidias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Fuidias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Gazzaniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Gazzaniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Gazzaniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Gazzaniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kike Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kike Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?