Luca De Meester kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca De Meester Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luca De Meester kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luca De Meester ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luca De Meester kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca De Meester Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca De Meester adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca De Meester Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca De Meester 26 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur.  Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Luca Ramon de Meester de Tilbourg şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca De Meester Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Luca De Meester, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca De Meester'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luca De Meesterboyu ve yaşı kaç

Luca De Meester Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca De Meester isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Luca De Meester Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca De Meester futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2021 yılında Vikt. Köln U19

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Köln

Luca De Meester kimdir

Luca De Meester Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca De Meester şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Hennef 05 (-2014), 1.FC Köln (2014-2021), FC Viktoria Köln (2021-)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luca De Meester nereli

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