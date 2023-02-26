Luca Diana Oliaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Diana Oliaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Diana Oliaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Diana Oliaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Diana Oliaro 24 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Diana Oliaro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 1 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Diana Oliaro'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Diana Oliaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Diana Oliaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Diana Oliaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Diana Oliaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında Cape Town City

Luca Diana Oliaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Diana Oliaro şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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