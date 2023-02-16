Luca Durholtz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Durholtz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Durholtz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Durholtz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Durholtz 18 Ağu 1993 tarihinde Remscheid şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Durholtz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Luca Durholtz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Durholtz'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luca Durholtz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Durholtz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Durholtz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Durholtz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2010 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2012 yılında Leverkusen II

1 Temmuz 2014 yılında Dresden

1 Temmuz 2016 yılında Kiel

5 Temmuz 2018 yılında SV Elversberg

1 Temmuz 2021 yılında RW Essen

26 Ağu 2022 yılında SV Elversberg

Luca Durholtz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Durholtz şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luca Durholtz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SG Hackenberg (-2003), Bayer 04 Leverkusen (2003-2012)

Almanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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