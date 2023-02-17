Luca Edelhofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Edelhofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Edelhofer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Edelhofer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Edelhofer 10 Mart 2001 tarihinde Wiener Neustadt şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Edelhofer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Luca Edelhofer, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Luca Edelhofer'nin First Vienna FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Edelhofer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Edelhofer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Edelhofer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Edelhofer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2007 yılında Rapid Altyapı

8 Mart 2011 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2018 yılında Young Violets

1 Ocak 2020 yılında SC Neusiedl/See

30 Haziran 2020 yılında Young Violets

15 Temmuz 2020 yılında First Vienna FC

Luca Edelhofer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Edelhofer şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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