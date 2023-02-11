Luca Falabella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Falabella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Falabella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Falabella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Falabella 10 Mart 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luca Andrea Falabella şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Falabella Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Falabella, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luca Falabella'nin Club Almagro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Falabella Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luca Falabella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luca Falabella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Falabella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Argentinos II

29 Temmuz 2019 yılında CA Mitre

31 Aralık 2019 yılında Argentinos II

1 Ocak 2020 yılında Acassuso CF

31 Ocak 2021 yılında Argentinos II

4 Mart 2021 yılında Real Pilar FC

1 Ocak 2022 yılında Ferrocarril Midland

5 Ocak 2023 yılında Almagro

Luca Falabella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Falabella şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.