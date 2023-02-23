Luca Feher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Feher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Feher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Feher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Feher 1 Eylül 2004 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Luca Rareș Feher şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Feher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Feher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 22 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Feher'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Feher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Feher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Feher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Feher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Viitorul Vetis

22 Ağustos 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Luca Feher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Feher şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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