Luca Florica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Florica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luca Florica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luca Florica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luca Florica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Florica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luca Florica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Florica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Florica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Florica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Florica 6 Ekim 2002 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Luca Alexandru Florică şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Florica Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Luca Florica, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luca Florica'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Florica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Florica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Luca Florica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Florica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2019 yılında Amiens SC U19

1 Temmuz 2020 yılında AS Metropolitan

16 Ağustos 2020 yılında FC Hermannstadt

31 Aralık 2020 yılında AS Metropolitan

10 Ocak 2021 yılında FC Rapid 1923

1 Şubat 2022 yılında AS Metropolitan

12 Şubat 2022 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2022 yılında AS Metropolitan

1 Temmuz 2022 yılında Progresul Sp.

31 Ocak 2023 yılında AS Metropolitan

7 Şubat 2023 yılında FC Brasov-SR

30 Haziran 2023 yılında AS Metropolitan

Luca Florica kimdir

Luca Florica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Florica şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luca Florica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luca Florica nereli

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