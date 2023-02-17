Luca Gazzetta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Gazzetta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Gazzetta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Gazzetta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Gazzetta 29 Ekim 1997 tarihinde Meyrin şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Luca Zinedine Gazetta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Gazzetta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luca Gazzetta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 25 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luca Gazzetta'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Gazzetta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Gazzetta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Gazzetta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Gazzetta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Servette U21

1 Temmuz 2017 yılında Servette FC

1 Temmuz 2018 yılında Yverdon Sport

25 Temmuz 2019 yılında Stade Nyonnais

Luca Gazzetta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Gazzetta şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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